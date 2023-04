Lautaro trascina l’Inter | Lazio al tappeto per 3-1

Leggi su ildenaro

(Di domenica 30 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – Con il Napoli spettatore interessato in chiave scudetto,batte 3-1 in rimonta laa San Siro e aggancia Milan e Roma a 57 punti. Le reti dei neo entratiMartinez (78?, 90?) e Gosens (83?) vanificano il vantaggio di Felipe Anderson e interrompono la striscia di cinque clean sheet consecutivi dei biancocelesti in trasferta. Dopo un gol annullato dal Var a Mkhitaryan per un fuorigioco di Correa, i nerazzurri si ritrovano sotto nel punteggio al 30?.è la squadra che ha concesso meno recuperi offensivi agli avversari in questa Serie A (157), ma lapassa in vantaggio proprio grazie ad un pressing ben orchestrato. Acerbi perde la sfera sulla pressione di Felipe Anderson, il brasiliano ottiene l’uno-due con Luis Alberto e con il destro da posizione ...