Lautaro Martinez | «Persi punti importanti | da qui alla fine tutte finali!»

(Di domenica 30 aprile 2023)ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Lazio. Queste le sue dichiarazioni OCCASIONE – Queste le parole di: «Inter-Lazio spareggio Champions League? Sicuramente di quile partite per noi saranno una finale. Sappiamo che abbiamo perso, siamo in un momento di classifica che non va bene.le partite da quisaranno importante. Turnover in attacco? Tutti stiamo bene, questo vuol dire che l’allenatore a far rotazioni fa bene. Anche se uno vuole giocare sempre ci sta, giochiamo ogni tre giorni. Scudetto al Napoli? Capisco che loro abbiano un feeling per Maradona, ma io ...

Commenta per primonon partirà dal 1' nella sfida che vedrà l'Inter contro la Lazio , ma nel prepartita si è presentato ai microfoni di InterTv per anticipare la gara 'Oggi sarà una partita molto ...Le probabili formazioni di Inter - Lazio INTER (3 - 5 - 2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku,. LAZIO (4 - 3 - 3): Provedel;...Nella gara di andata la Lazio si impose per 3 - 1 grazie alle reti di Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro, per l'Inter invece il gol del momentaneo pareggio fu siglato da. La gara ...

Sky - Inter-Lazio, Correa più di Lautaro per far coppia con Lukaku. In mezzo riecco Brozovic Fcinternews.it

I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...