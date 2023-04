Lautaro Martinez | «Ora tutte fondamentali! Lukaku importante»

(Di domenica 30 aprile 2023)ha parlato nel pre-gara di Inter-Lazio. Il numero 10 ha commentato l’importanza della sfida e ha espresso il suo parere su RomeluPER NOI – Ecco le parole dia pochi minuti di Inter-Lazio: «le partite saranno importanti fino alla fine perché abbiamo perso tantissimi punti. Dobbiamo guardare sempre avanti. Oggi c’è la Lazio e dobbiamo affrontarla nel modo giusto, perché oggi i tre punti sono importanti per noi.? sta lavorando tantissimo dopo il grave infortunio, si è messo a lavorare ogni giorno di più.ritrovarlo in questo momento della stagione» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...

Sky - Inter-Lazio, Correa più di Lautaro per far coppia con Lukaku. In mezzo riecco Brozovic Fcinternews.it

Partirà dalla panchina e ha parlato anche di questo l'attaccante neroazzurro Lautaro Martinez, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, per presentare Inter-Lazio, in programma ...Partirà dalla panchina e ha parlato anche di questo l'attaccante neroazzurro Lautaro Martinez, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, per presentare Inter-Lazio, in programma ...