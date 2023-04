Laura Chiatti confessa | “Non ho pudore nel baciare uomini o donne sul set Le scene di sesso? Non mi piacciono | sono imbarazzanti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 aprile 2023) In una lunga intervista al Corriere,parla del suo nuovo film, raccontando anche di sé, del suo passato e del suo presente. Sarà protagonista del film “La caccia“, diretto dal marito Marco Bocci, che uscirà nelle sale a partire dall’11 maggio. Il film si concentra sul personaggio die sui suoi tre fratelli, che si riuniscono dopo la morte improvvisa del padre.è solita apparire in commedie romantiche come personaggio seducente o leggero, ma in “La caccia” Bocci esplorerà gli aspetti più oscuri e introspettivi della personalità del personaggio della tossicodipendente Silvia, in cuirivede i suoi lati più oscuri:” È un ruolo a cuilegata. Marco col mio oltre, con l’aspetto più nero e intimista, ci vive ogni giorno. Ho sempre cercato di camuffare ...