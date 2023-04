L’attesa di Napoli per lo scudetto | “Riscatto? C’è già tra boom di turisti e riqualificazione” Il tricolore | l’ultimo atto di rinascita di una città

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 aprile 2023) Javier, Maria e Luis se ne stanno in largo Maradona con il cellulare in mano, una macchina fotografica e quasi non ci credono. “Argentini?”, chiede la signora accanto. È la loro prima volta ae la seconda gioia di popolo che si troveranno a vivere, forse già nelle prossime ore, negli ultimi mesi. “Non pensavamo di trovare unagià in festa – dicono mentre tutt’rno è una continua sventagliata di cori – E invece…”. E inveceè una pentola a pressione che ha iniziato a sfiatare. Se sarà contro la Salernitana o giovedì contro l’Udinese non importa più a nessuno. La festa è già qui e contagia le migliaia diarrivati inche affollano piazza del Plebiscito, strusciano su via Toledo, mentre tutt’rno suonano clacson e trombette, prima di ...