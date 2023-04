L’Antimafia non esiste | in Parlamento ancora non partono i lavori della commissione Salta di nuovo il controllo sugli impresentabili

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 aprile 2023) Alle prossime amministrative di maggio non ci sarà alcun candidato impresentabile. Esattamente come è avvenuto ad aprile per le regionali in Friuli Venezia Giulia e le comunali di Udine. E prima, a febbraio, per l’elezione dei governatori di Lombardia e Lazio. Solo un effetto ottico visto che la scomparsa dei candidati “” non equivale all’assenza di personaggi con problemi giudiziari nelle liste: tutt’altro. Semplicemente se qualche condannato, pregiudicato o imputato si è candidato al consiglio comunale o regionale nessuno se ne è accorto. E nessuno se ne accorgerà anche a maggio, quando si voterà in quasi 800 comuni. Questo perché non c’è nessuno che controlla. Lo screening dei candidati con condanne o processi in corso per reati gravi, infatti, è affidato allaparlamentare Antimafia. Che, però, ...