L' annuncio di Erdogan | “Presunto capo Isis neutralizzato in Siria”

È unroboante, a maggior ragione se fatto ad appena due settimane dal voto per le presidenziali. Nel pieno della campagna elettorale che vede sfidarsi Recep Tayyipe il candidato unico ...L'dell'Hdp, seppur atteso, amplia notevolmente la portata del sostegno a Kilicdaroglu, che ... per la prima volta dopo molti anni, non così scontato per il presidente Recep Tayyip, ...In Tunisia, sosteniamo un autocrate che mette in galera ogni oppositore "e al - Sisi fanno ... lo riferiscono operatori dell'ong Medici senza frontiere (Msf), nonostante l'di un'...

L'annuncio di Erdogan in tv: «Abbiamo ucciso il presunto capo dell ... Open

È un annuncio roboante, a maggior ragione se fatto ad appena due settimane dal voto per le presidenziali. Nel pieno della campagna elettorale che vede sfidarsi Recep Tayyip Erdogan e il candidato unic ...Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato che i servizi segreti turchi hanno neutralizzato il leader dell'Isis Abu al Hussein al-Quraishi, in un'operazione compiuta ieri ...