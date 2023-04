(Di domenica 30 aprile 2023) La Crimea brucia come "punizione di Dio dopo la strage di". E' cosi' cheesulta per il vasto incendio che nella notte ha avvolto un deposito di carburante a, riportando la guerra ...

La Crimea brucia come "punizione di Dio dopo la strage di Uman". E' cosi' cheesulta per il vasto incendio che nella notte ha avvolto un deposito di carburante a Sebastopoli, riportando la guerra ancora una volta nella penisola occupata 30 aprile 2023e minacce a parte, la Crimea resta un punto focale del conflitto. Utilizzata, a parole, ... come possibile contropartita da lasciare ai russi in cambio del ritiro delle truppe, perdeve ...Droni sulla Crimea occupata, secondo" Punizione divina : non siamo stati noi", 24 ore dopo: due morti a Bryansk , in pieno territorio russo, secondo il governatore della regione "bombardamento ucraino". Mentre sul campo, si ...

La vendetta di Kiev per Uman, raid e fiamme a Sebastopoli Tiscali Notizie

La Crimea brucia come 'punizione di Dio dopo la strage di Uman'. E' cosi' che Kiev esulta per il vasto incendio che nella notte ha avvolto ...La Crimea brucia come "punizione di Dio dopo la strage di Uman", è così che Kiev esulta per il vasto incendio che ieri ha distrutto un deposito di carburante a Sebastopoli. Oggi due morti in territori ...