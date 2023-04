La Turchia si avvicina alle elezioni trasformate in referendum

(Di domenica 30 aprile 2023) Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si tuffa domenica nelle ultime due settimane prima di un’importante elezione che si è trasformata in unsui suoi due decenni di governo divisivo ma trasformativo. Il leader 69enne è apparso in forma smagliante quando è tornato sul palco dopo una malattia di tre giorni e ha lanciato

Turchia, il presidente Erdogan riappare in pubblico Euronews Italiano

Il presidente turco Recep Tayyip Ergodan è riapparso in pubblico dopo quattro giorni di assenza dovuti ad un problema di salute ...dal nostro inviato HATAY (TURCHIA) «Molti hanno perso familiari, case e lavoro e non accettano quanto è successo, li aiutiamo a convivere con i ricordi. E c’è chi ha ...