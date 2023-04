La storia della finestra più famosa di Napoli che “dà” il volto a Maradona | “Da una parte c’è il mio bagno | dall’altra un luogo di culto”

(Di domenica 30 aprile 2023) Da un lato c’è lapiùe fotografata di, quella del murales di Diego ai Quartieri Spagnoli, in quello che è stato ribattezzato Largoe che con la morte del ‘Pibe’ è diventato undi, un altare al campione venerato e visitato ogni giorno da migliaia di turisti e napoletani. Dall’altro latoinvece c’è semplicemente ildi casa Vitiello. Qui ci abita Ciro con la sua famiglia. Vive nel quartiere, ha una piccola salumeria e in zona lo conoscono tutti. E lo ringraziano. Si perché tutto ilche si è creato in questo scorcio diè possibile anche grazie a lui. Quello che altrove potrebbe sembrare strano, quasi oltraggioso, a ...

Questo altro non è che, ancora una volta, il modo in cui le masse sono state viste dai dittatori fin dall'iniziodei dittatori, ecco cosa siamo. E ognuno di loro ha la propria versione ...... e sul palco c'erano solo altri due musicisti: uno suonava il gallal (fratello raïdarbuka) ... la propria, la propria visione (raï vuol dire anche "punto di vista"), appoggiandosi però su ...Per Eugenio Scalfari si trattava nientemeno che del 'giorno più gravenostrarepubblicana, dopo il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro': motivo sufficiente per auspicare la cacciata ...

Ascolta Ultimo e si risveglia dal coma, la storia di Rosa: «Grazie a lui sono tornata alla vita, ora voglio co ilmessaggero.it

Dotato di un grande fascino senza tempo - la sua storia lo dimostra - oggi il choker ritorna a dettare tendenze in passerella Da Cenerentola nelle illustrazioni Disney a Lady Diana, dire “choker” ...Molti grandi calciatori hanno fallito come dirigenti, ma il più grande numero 3 della storia del calcio sembra trovarsi a proprio agio anche in questo ruolo. Paolo Maldini (Fonte: Ansa Foto) Fu il ...