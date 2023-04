La Sposa 2 ci sarà? La decisione della Rai

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 30 aprile 2023) Stasera, domenica 30 aprile, su Rai 1, cil’ultima puntatareplicafiction “La“. La domanda rimane: cila stagione 2? Ora lo sappiamo? Vediamo cosa è trapelato. “La2” è previsto? Scopriamo che al principio sicuramente non era così: la storia di Maria (Serena Rossi), giovane calabrese degli Anni Sessanta che è dovuta emigrare in Veneto dopo un matrimonio per procura con un contadino del posto, per pagare un debitosua famiglia, avrebbe dovuto concludersi con una sola stagione. Come, in particolare? Con la scomparsa di zio Vittorio (Maurizio Donadoni), quella tragica di Italo (Giorgio Marchesi), morto per salvare il figlioletto Paolino (Antonio Nicolai) da un misterioso incendio, e con la vedova che, grazie alla sua ...