La solidarietà all’Ucraina ha messo in crisi l’economia di diversi Paesi europei | parla il viceministro bulgaro dell’Agricoltura

(Di domenica 30 aprile 2023) Laal governo di Kiev sta avendo effetti collaterali molto pesanti sulle economie dei, in particolare di quelli confinanti con l’Ucraina. L’importazione di alimentari ucraini sgravati dai dazi ha ridotto in ginocchio interi settori dell’agroalimentare di Bulgaria, Polonia, Ungheria e Slovacchia. Questisi sono quindi rivolti all’Unione Europea per risolvere la questione, ma si sono visti proporre compensazioni finanziarie utili solo a tamponare la ferita, senza però sanarla. Hanno così imposto divieti unilaterali che a loro volta violano i principi basilari del libero commercio europeo. Il quotidianoDnes ha intervistato a tal proposito ilGeorgi Sabev, che ha esposto i punti critici della questione ...