La Salernitana frena il Napoli | festa scudetto rinviata

(Di domenica 30 aprile 2023)(ITALPRESS) –rimandata per il, che pareggia per 1-1 in casa con lasenza riuscire a conquistare i tre punti che gli sarebbero aritmeticamente valsi il terzodella storia. La sfida si decide nella ripresa, con Olivera che porta in vantaggio i partonepei prima del gran gol di Dia nel finale. Il clima al Maradona è infuocato e dopo appena un minuto Osimhen si rende pericoloso con un colpo di testa che termina a lato. L'attaccante nigeriano ci riprova al 23?, ma Ochoa neutralizza l'incornata del suo avversario deviando in corner. Il portiere messicano si ripete al 42?, quando respinge in tuffo un sinistro dalla distanza di Anguissa. Sarà l'ultima occasione del primo tempo, che si chiude a reti bianche. I campani ripartono all'attacco, ma i granata si difendono bene. ...

