La Pubblica Amministrazione non paga le pmi

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 30 aprile 2023) Roma, 30 apr – La(Pa) italiana ha un debito di 49,6 milioni di euro con i fornitori (in gran parte pmi). Questo è quanto emerge dall’ultimo report della Cgia di Mestre. Inoltre, in quest’ultimo studio si sottolinea come l’Italia sia fanalino di coda in Europa: la nostra Pa è la peggioretrice nell’Ue. In rapporto al Pil, i mancatimenti in Italia ammontano al 2,6%. Nessun altro paese dell’UE a ventisette registra un’incidenza così elevata. Per questo il risultato che emerge dal confronto con i principali partner europei è impietoso: in rapporto al Pil, nel 2022 i debiti commerciali della Spagna erano pari allo 0,8, in Francia all’1,5% e in Germania all’1,6%. L’indice di tempestività deimenti Per comprendere meglio l’entità di questi ritardi della nostra ...