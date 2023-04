«La protesta è forte | ma ancora non abbastanza»

(Di domenica 30 aprile 2023) Ugo Palheta è un sociologo francese, ricercatore all’università di Lilla. Fondatore della rivista Contretemps, è specializzato nello studio delle disuguaglianze e negli ultimi anni si è occupato dell’articolazione tra neofascismo first appeared on il manifesto.

... chi e come stabilisce chi rientra in questa categoria Chiin Iran contro il regime è un ... Inizialmente ci fu unaspinta internazionalista, una visione che poneva l'India come caposaldo ...... lotta,per i diritti e le tutele, in Italia ed in tutto il mondo. Il primo maggio è una grande giornata di partecipazione che ci orienta verso un sentimentodi unità e di coesione ...... avvieranno in tempi brevissimi azioni sindacali diper difendere la cardiochirurgia pediatrica di Taormina" hanno così concluso Ivan Tripodi e Livio Andronico.

Domenica gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Como, la protesta di Confesercenti:”Così non va bene” CiaoComo

Una struttura ormai svuotata, secondo Cgil, Cisl e Uil, che dicono "no" al depotenziamento della sanità territoriale ...Ancora critiche per la scelta di far iniziare l'anno scolastico il 15 settembre e farlo finire 6 giugno. L'assessore regionale: si tiene conto anche del caldo ...