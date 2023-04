La nuova arma svedese per controllare i russi

Leggi su it.insideover

(Di domenica 30 aprile 2023) La Svezia procede nel suo programma di modernizzazione delle forzete e in particolare della flotta. La Saab, in un comunicato, ha confermato di avere consegnato a Stoccolma lanave Sigint Hms Artemis, unità che si unirà alla flottaper sostituire la ormai obsoleta nave Hms Orion. Per Stoccolma, impegnata politicamente nel percorso InsideOver.