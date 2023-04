La mia focaccia è bollosa | soffice e saporita | la preparo con le cipolle!

Leggi su donnaup

(Di domenica 30 aprile 2023) Laalle cipolle con impasto veloce al cucchiaio La divorano tutti e tutti vogliono questa ricetta! Se i sapori della Calabria hanno fatto innamorare il tuo stomaco devo assolutamente consigliarti lache troverai qui di seguito. Laalle cipolle rosse di Tropea è fatta con un impasto morbido che non ha bisogno di essere lievitato. Oltre a questo non avremo bisogno nemmeno di una bilancia perché basterà solo un cucchiaio per pesare la maggior parte degli ingredienti che andremo ad utilizzare. Vedrai che questapiacerà a tutti grazie al suo gusto sfizioso e saporito e al suo impasto sofficissimo.alle cipolle: ingredienti. Per realizzare questadobbiamo usare come ingredienti: 3 cipolle rosse di Tropea 8 oppure 10 cucchiai di farina ...