La Lazio regala tre punti all’Inter e lo scudetto al Napoli

(Di domenica 30 aprile 2023) – Aveva cominciato bene, lacontro l’Inter. Andata in vantaggio al 30’ con un gran gol di Felipe Anderson, ha dominato gli avversari a San Siro, fino a quando i padroni di casa si sono svegliati e hanno fatto bottino pieno. Si sono svegliati proprio quando i biancocelesti non avevano più energie nelle gambe. Per la verità, tre minuti prima del gol di Anderson, aveva provveduto Correa are a Mkhitaryan un pallone che l’armeno ha infilato di prepotenza alle spalle di Provedel. Il povero Correa, però, non s’era accorto di aver calciato mentre era in fuorigioco. Se n’è accorto il Var che ha dovuto annullare. Il gol di Felipe Anderson è nato da un errore di Acerbi, che ha perso il pallone in area su pressione di Anderson e Immobile. Il brasiliano scambia con Luis Alberto e batte Onana imparabilmente. Con il fuorigioco di Correa, l’errore di ...