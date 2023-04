La Juve pareggia | Esposito distrugge Allegri

Leggi su napolipiu

(Di domenica 30 aprile 2023) Lantuscon il Bologna e dopo due sconfitte consecutive ritorna a fare punti e resta in zona Champions League.ntus-Bologna termina 1-1. La squadra diricomincia a fare punti dopo due battute d’arresto consecutive. Complice della sconfitta anche un rigore in stile ballerino calciato da Milik e sbagliato in maniera clamorosa. Al termine dintus-Bologna è intervenuto anche il giornalista Paoloche ha scritto: “Dai , finalmente dopo la collezione di sconfitte su sconfitte, di questi ultimi tempi, il “prode”, stasera ha addiritturato ! Ha preso un bel brodino dai…Adesso, potra’ finalmente dichiarare, che ha toccato quota 60 punti sul campo!Che dite, glieli facciamo complimenti ?” L'articolo proviene ...