La festa per lo Scudetto del Napoli è rinviata

Paolo Sorrentino, regista Premio Oscar e grande tifoso del Napoli, partecipa così alla grandedella sua città in trepidante attesala conquista del titolo della squadra di Spalletti. "Ho ...Fino a ieri rimaneva il 10 maggio, giorno del primo storico scudetto, ma questo 30 aprile rimarrà a lungo egenerazioni nella testa dei napoletanila delusione di unaannunciata e ...Maltempo e temporali, allerta meteo in 11 regioni italiane: pauragrandi e raffiche di ventoin chiesa Su welcome to favelas , pubblicato un video in cui i bambini sventolano le bandiere ...

Tortorici, grande festa per i 90 anni di maestro Giulio Canfora Nebrodi News

La festa scudetto del Napoli è rimandata. La vittoria dell’Inter sulla Lazio per 3-1 ha dato ai partenopei il primo matchpoint ma questo non è bastato. Il derby campano contro la Salernitana è finito ...La squadra di Spalletti non riesce a battere la squadra di Sousa al Maradona, terzo titolo rimandato di qualche giorno ...