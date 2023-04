La Federal Reserve sta distruggendo le banche regionali e distruggerà l’economia americana

(Di domenica 30 aprile 2023) L’autore di Rich Dad Poor Dad Robert Kiyosaki sostiene che le politiche monetarie restrittive dellastanno annientando il settore bancario regionale del Paese e che il peggio deve ancora venire. In un nuovo tweetstorm ai suoi 2,4 milioni di follower su Twitter, l’autore del best-seller mette in dubbio le intenzioni della Fed e

Jerome Powell, alla guida della, su questo punto ha fatto vergare un "mea culpa" dal suo vicepresidente, Michael S. Barr, che ha ammesso errori nella supervisione e una ...Alcuni dei nomi di queste scam coin sono davvero improbabili, come PeppaPig scam, Thescam, DecentraBitcoin scam, BBC scam, Robocop scam, ed i più comuni sono quelli che utilizzano i ...CBDC Come anticipato, a marzo Ted Cruz ha introdotto una legislazione per vietare alladi sviluppare una valuta digitale della banca centrale diretta al consumatore che potrebbe ...

Barr (vicepresidente Fed): «Crac Svb, ha fallito la vigilanza. Ora più controlli» Corriere della Sera

Dopo Svb, Silvergate e Signature Bank, i rialzi dei tassi mietono un'altra vittima: l'istituto di San Francisco, che ha clienti facoltosi come Mark ...Barr (Vigilanza): «Dopo il fallimento della Silicon Valley Bank, dobbiamo rafforzare la vigilanza e la regolamentazione della Federal Reserve». Powell: il cambiamento porterà a un sistema bancario più ...