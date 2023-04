(Di domenica 30 aprile 2023) Alle ore 15 ha avuto inizio Napoli-Salernitana con gli uomini di Luciano Spalletti che in caso di vittoria, considerando la sconfitta della Lazio contro l’Inter per 3 a 1, potrebbe laurearsi Campioni d’Italia dopo 33 anni dall’ultima volta. Risultato per il momento sull’1 a 0 con il gol di Mathias OliveraB, lo striscione daAllo stadio Diego Armando Maradona presenti anche alcuni grandiesposti dagli ultras partenopei con le seguenti diciture: “Grazie… a chi era ad agosto al tribunale fallimentare“,”Grazie… a quelli di Gela, Martina Franca, Fermo, Teramo, Sassari” e “Grazie… a chi c’era a quel Napoli-Perugia del 30-04-2006“.B che con questiha voluto omaggiare ere idel Napoli presenti anche ...

Controllo, punta in allungo e corsa sotto la. Un anno dopo, rieccolo. Tonali torna all'... e Leao. Il 2 aprile Tonali ha avviato l'azione del 3 - 0 di Rafa a Napoli, nello scorso fine ...Allegri regala il primo tempo a Inzaghi, che. Tre minuti e già Martinez (di testa) e ... forse il più atteso, di certo il più insultato dal rumoroso spicchio dijuventina. Per contro e ...La festa Lube dopo la vittoria Finisce con Chicco Blengini e la squadra sotto la, Simona Sileoni chei tifosi per la spinta data in questa decisiva sfida che consentirà alla Lube di ...

La Curva B ringrazia i “tifosi di sempre”: striscioni da brividi – FOTO Spazio Napoli

Il messicano ha trionfato nel GP d'Azerbaigian davanti al compagno di squadra, beffato da una Safety Car. Ottimo podio di Leclerc.Nella giornata odierna la Salernitana si è allenata a porte aperte all'Arechi dinanzi a circa 1.500 tifosi. Paulo Sousa e la squadra sono rimasti entusiasti ...