La bimba lasciata nel cassonetto era già morta (2)

Era già morta quando è stata adagiata nel cassonetto per la raccolta di vestiti usati per la Caritas la neonata trovata venerdì sera in via Botticelli, in zona Città Studi a Milano. E' un primo ...Era già morta quando è stata adagiata nel cassonetto per la raccolta di vestiti usati per la Caritas la neonata trovata venerdì sera in via Botticelli, in zona Città Studi a Milano. E' un primo ......è statadalla madre . Lo ha stabilito l' autopsia eseguita sul corpo della piccola. L'esame è stato effettuato nella notte all'istituto di Medicina legale. Avanza l'ipotesi che lasia ...

LA BIMBA LASCIATA NEL CASSONETTO ERA GIÀ MORTA - Cronaca Agenzia ANSA

