Krol | «Osimhen e Kvara non sono Messi e Ronaldo La loro fortuna è che hanno il Napoli alle spalle»

(Di domenica 30 aprile 2023) Su Avvenire una lunga intervista a Ruud. Ha giocato a, sa cosa vuol dire vincere uno scudetto in questa città. Traguardo che si appresta a tagliare la squadra di Luciano Sptti. Oggi non sarà allo stadio, è appena tornato da un viaggio, ma aè stato dieci giorni fa e ha visto che clima si respira. «ho avvertito, come sempre, un entusiasmo contagioso… Se vinciamo prepariamoci a sette giorni senza andare a lavorare».ci è andato vicinissimo allo scudetto con il, nella stagione 1980-81. Poi la squadra arrivò terza. «Vero, il nostro nella stagione 1980-‘81 poteva essere il primo storico titolo. Ma eravamo una squadra di combattenti, senza nazionali. Tanti buoni giocatori, un giovane promettente come Luciano Marangon e un paio di ottimi attaccanti come ...

Chi si merita la foto di copertina ', senza dubbi. Lo trovo un grandissimo personaggio ... Ah e poi c'è quella volta di'. Ce la racconti 'Io ho lavorato 25 anni per i disoccupati, li ho ...Per noi che Koulibaly era RudPer noi che Ancelotti non è buono e ci ha lasciato solo scorie. ... Per noi cheera un pacco ed ora l'ospiteremmo a turno a casa nostra ogni giorno pur di non ...Dopo un anno e mezzo ci fu una nuova cessione, l'anno di, andai a Lecce e quell'anno il Napoli ...è mancato molto per i rilanci lunghi, quest'atteggiamento tattico non l'ho visto, ma ciò ...

Krol: «Osimhen e Kvara non sono Messi e Ronaldo. La loro fortuna ... IlNapolista

È il 5 luglio 1984, è Napoli, è la presentazione al San Paolo di Diego, il fotografo è Luciano Ferrara e il suo scatto è lo scatto di Maradona a Napoli per antonomasia.L'ex campione olandese fu in squadra dal 1980 al1984. "Anche la mia squadra sfiorò il titolo, ma non eravamo pronti" ...