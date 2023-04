Knicks - Heat | pronostico gara - 1 semifinale playoff Eastern Conference Nba

(Di domenica 30 aprile 2023) In pochi ci avrebbero scommesso. E invece ladella parte alta del tabellone a Est è. L'ottima serie della squadra di New York contro Cleveland sorprende non tanto per l'esito (...

In pochi ci avrebbero scommesso. E invece la semifinale della parte alta del tabellone a Est è. L'ottima serie della squadra di New York contro Cleveland sorprende non tanto per l'esito (ci può stare che la #5 elimini la #4) ma perché quasi mai è stata in discussione, grazie alla ......il commento originale - Repliche domenica 30 aprile su Sky Sport NBA con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua PLAYOFF EST (2° TURNO) - GARA - 1 - NEW YORK(5) vs. MIAMI(8)...New York(5) Miami(8) Ihanno chiuso la regular season con un record di 47 - 35, superando in cinque gare i Cavaliers al primo turno, 44 - 38, invece, per Miami che ha scioccato la Nba facendo lo sgambetto (...

Heat contro Knicks, differenze e considerazioni Around the Game

L'incertezza regna a New York sulle condizioni di Julius Randle, che si è nuovamente storto la caviglia sinistra durante Gara 5 a Cleveland, un mese dopo aver contratto una ...Era da dieci anni che il Madison Square Garden non ospitava una serie di playoff del secondo turno e da 11 che non vedeva i padroni di casa dei New York Knicks contrapposti a una delle rivali storiche ...