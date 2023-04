Kiev vieta di usare le lettere Z e V sulle targhe delle auto

Il centro servizi del ministero degli interni ucraino ha reso nota la normativa chedi usare le lettere Z e V sulle targhe delle automobili. Lo rendono noto i media ucraini. Le due lettere rappresentano il simbolo della guerra per le forze russe e compaiono anche sui mezzi ...28 apr 16:59, sale a 19 il numero delle vittime a Uman ll numero delle persone uccise in ... 28 apr 15:31 La Moldavial'ingresso a Putin e ai russi pro - guerra Il primo ministro moldavo ......l'ingresso a Putin e altri russi pro - guerra 15:18 Putin firma la legge, ora c'è l'ergastolo per alto tradimento 13:35 Razzo ucraino su un minibus a Donetsk, 7 morti 11:53 Reznikov,è ...

Il centro servizi del ministero degli interni ucraino ha reso nota la normativa che vieta di usare le lettere Z e V sulle targhe delle automobili. Lo rendono noto i media ucraini.