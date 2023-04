Kiev attacca Angela Merkel che ha difeso la sua politica sulla Russia

(Di domenica 30 aprile 2023) Guerra in Ucraina e dissapori diplomatici., commentando un'intervista in cui l'ex cancelliera tedesca difende nuovamente la suanonostante la guerra ...

Guerra in Ucraina e dissapori diplomatici.Angela Merkel , commentando un'intervista in cui l'ex cancelliera tedesca difende nuovamente la sua politica sulla Russia nonostante la guerra in Ucraina. "L'ex cancelliera Merkel, che ha ...Pronta la replica, con la senatrice filorussa Olga Kovitidi che: "Quello che è successo ... come possibile contropartita da lasciare ai russi in cambio del ritiro delle truppe, perdeve ...Wagnersui fianchi, cercando di migliorare la posizione tattica, oltre che vicino al ... Nella notte del 27 aprile le forze aerospaziali russe hanno colpito nella regione dicolpendo i ...

Kiev attacca Angela Merkel, commentando un'intervista in cui l'ex cancelliera tedesca difende nuovamente la sua politica sulla Russia nonostante la guerra in Ucraina.Gli 007 britannici: buche scavate nel terreno per punire gli insubordinati. Cresce il numero dei bambini ucraini morti in seguito agli attacchi russi: sono 477 ...