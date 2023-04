Kate Middleton | un bimbo ruba la sua borsa e si rifiuta di ridargliela

Il Principe William efesteggiano il loro anniversario di nozze . Sono passati infatti 12 anni da quando la coppia reale celebrò il loro matrimonio in una sfarzosa cerimonia nel 2011 , ed i due hanno ...è diventata, suo malgrado, protagonista di un balletto diventato virale su TikTok e ribattezzato Princess Shuffle , grazie a un movimento di piedi davvero esilarante. No, non temete, la ...Vedi di piùe quello scandalo legato al suo abito da sposa che (forse) non conoscete Una sarta inglese, Christine Kendall, sostiene di avere ispirato con i suoi disegni la creazione di ...

Un bimbo ruba la borsa di Kate Middleton e si rifiuta di ridargliela: ecco il divertente siparietto, che ha fatto il giro del web ...La principessa non si è scomposta e ha proseguito nella sua passeggiata stringendo la mano ai presenti ad Aberfan ...