(Di domenica 30 aprile 2023) "Stoladi stare in campo". Dariaha commentato così il 64 62 sull'ucraina Lesia Tsurenko che l'ha riportatadi finale al MutuaOpen per il secondo anno ...

Durante il WTA 1000 di Madrid,ha anche spiegato perché ha scelto di lavorare anche con uno psicologo per gestire meglio le situazioni, in campo e fuori. "Siamo come criceti in una ruota, ...Iga Swiatek facile sulla LL Grabher, ora Pera. Vincono anche Pegula, Krejcikova e. Rivincita di Kalinskaya su Elena Rybakina. Dopo un lungo digiuno, secondo vittoria di ...di Franciaa ...Anastasia Pavlyuchenkovaa vincere un match in un main draw del Tour dopo oltre un anno, dal ... La russa, attualmente 599 nel ranking WTA , ora affronterà la connazionale Daria. ...

Kasatkina torna agli ottavi a Madrid: "Sto ritrovando la gioia di giocare" SuperTennis

'Sto ritrovando la gioia di stare in campo'. Daria Kasatkina ha commentato così il 64 62 sull'ucraina Lesia Tsurenko che l'ha riportata agli ...Tennis | Diamo i Numeri, Featured | Ritorno sul podio. Senza nemmeno scendere in campo, Daniil Medvedev risale al terzo posto del ranking ATP. Il russo approfitta della scarsa vena di Casper ...