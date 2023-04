Karl Lagerfeld | l’uomo che ha rivoluzionato i codici della moda

Leggi su panorama

(Di domenica 30 aprile 2023)Otto, meglio noto come il Kaiser, venerato dai colleghi del settore e conosciuto persino dai novellini, è il protagonista del Met Gala di quest’anno.: A Line of Beauty la mostra che ha l’arduo compito di rendere omaggio al direttore creativo selezionando, purtroppo, solo 150 abiti. A onorare la memoria del direttore creativo saranno anche gli ospiti, che hanno il compito di scegliere il loro abito «In Honor of». La scelta è sicuramente ardua ma le aspettative sono molto alte,nel corsosua carriera ha prestato la sua immaginazione a tante case di, tra Balmain, Fendi e Chloé, per non parlare di Chanel. Ma ...