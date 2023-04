Juventus Women | obiettivo minimo raggiunto | un altro anno in Champions

Obiettivo (minimo) raggiunto. Lacentra la qualificazione alla prossima's Champions League, ottenendo un punto d'oro sul campo del Milan (3 - 3) nella stessa giornata in cui cede aritmeticamente lo scudetto alla ...All'indomani dello Scudetto alla Roma, lapareggia 3 - 3 contro il Milan e conquista la qualificazione alla's Champions League. Dopo 1 , Nystrom realizza la rete del vantaggio: cross di Cantore verso l'area rossonera, rimpallo ...Battere il Milan per un posto in Champions. Dopo cinque stagioni senza storia, stavolta laha dovuto cedere lo scettro: . Nonostante questo, le bianconere hanno ancora due obiettivi da centrare: la Coppa Italia (finale il 4 giugno proprio contro la Roma) e, come detto, la ...

