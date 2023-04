Juventus | Gazzetta | dubbi sull’infortunio di Di Maria | era destinato alla panchina contro il Bologna

Leggi su sportface

(Di domenica 30 aprile 2023) Angel Dinon è stato convocato per la garaa causa di un problemacaviglia. Tuttavia, l’infortunio dell’argentino ha destato alcuni sospetti, specialmente per il tempismo con cui è stato segnalato. Come riporta ladello Sport – e conferma anche Tuttosport – Diavrebbe infatti detto allo staff medico del problema fisico solamente una volta scoperto cheilsarebbe partito in. SportFace.