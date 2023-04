Juventus fuori dalla lotta scudetto | il Corriere della Sera lo ha veramente scritto – FOTO

... nei tiri da. Non lo si può ingabbiare, deve essere intelligenti chi gli gioca vicino' LE ... Io credo che lastia facendo un buon lavoro, sarebbe bello arrivare secondi o terzi per ...Troppa mediocrità diffusa, giocatori sopravvalutati come Locatelli ocondizione come Chiesa e ... ma in questi mesi Allegri ha solo aspettato che lavirtuale, diventasse reale e invece ...Le possibili combinazioni La classifica attuale recita: Napoli 79, Lazio 61 e60. Avendo i bianconeri pareggiato con il Bologna, sono matematicamentedalla corsa per il titolo. A ...

Eurostangata Juve: l'Uefa prepara l'esclusione dalle coppe La Gazzetta dello Sport

La Juventus non vince nemmeno a Bologna, ma stavolta le responsabilità della squadra vanno oltre le colpe di Allegri. Se sbagli un rigore nel modo in cui l’ha fatto Milik, l’allenatore non c’entra. O ...Bologna, 30 apr. - (Adnkronos) - La Juventus interrompe la serie di tre sconfitte di fila in Serie A ma non va oltre ad pareggio per 1-1 a Bologna. Al Dall’Ara i padroni di casa partono forte e guadag ...