Juventus | Di Maria si autoesclude | scoppia un’altra polemica

(Di domenica 30 aprile 2023) Vigilia agitata in casa, attesa oggi dal Bologna ottavo. Disi è reso protagonista di un nuovo caso: cosa è accaduto. È alta la pressione in casa. I bianconeri, tra campionato e Coppa Italia, sono andati incontro a quattro sconfitte consecutive che hanno fatto sfumare la conquista del trofeo e messo ancora Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Con Diout e Vlahovic non al meglio, Allegri verso la scelta del tridente d'attacco con Milik centravanti e al suo fianco Chiesa e Kostic. Thiago Motta con Kyriakopoulos al centro ...Sui social, anche dopo le ultime voci su un possibile rinnovo di contratto per Di, i supporter dellanon nascondono la propria delusione. Qualcuno scrive: "Rinnovare lui che non perde ...(3 - 5 - 2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Iling -... Indisponibili: Di, Kaio Jorge, Kean.

Contro il Bologna, non ci sarà. Ufficialmente per un problema alla caviglia. L'ennesimo infortunio di una stagione con poche luci e tante ombre per Di Maria. Dopo essersi acceso per qualche partita (i ...Oggi è il giorno della partita per la Juventus, che dopo la disfatta di Coppa Italia vuole rialzarsi al più presto contro il Bologna.