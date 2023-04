Juventus | Cabrini difende Allegri | ' Non credo si debbano dare colpe solo a lui'

: "Lanon gioca bene ma non si possono dare le colpe solamente ad Allegri" L'ex calciatore dellaAntonioè tornato a parlare della squadra bianconera e del suo ...L'ex terzino dellae della nazionale italiana campione del mondo nel 1982, Antonio, ha commentato sulle colonne della Gazzetta dello Sport l'attuale stagione dei bianconeri e, in particolare, l'...Antonio, doppio ex della sfida, ha parlato in vista di Bologna - Juve di questa sera: le dichiarazioni dell'ex terzino Antonioè un perfetto narratore per Bologna -avendo giocato in entrambi i club. Il terzino del Mundial '82 ha parlato della sfida con La Gazzetta dello Sport. LA JUVE NON MI PIACE - "Beh, ...

Cabrini: "Questa Juve non mi piace, ma non tutte le colpe sono di Allegri" La Gazzetta dello Sport

Secondo l'ex calciatore della Juve Antonio Cabrini l'annata poco positiva dei bianconeri non dovrebbe essere imputata solamente ad Allegri ...L'ex terzino bianconero e della Nazionale campione del mondo nel 1982 ha commentato la stagione (deludente) della Vecchia Signora ...