Juve | torna un’idea per l’attacco

Commenta per primo Lasu Scamacca. L'attaccante romano e' un'idea per la prossima st stagione se il West Ham dovesse aprire al prestito con diritto di riscatto.TORINO -Vlahovic ma si ferma Di Maria : non c'è pace per l'attacco della. Neanche il tempo di salutare il ritorno tra i convocati del serbo, che Massimiliano Allegri deve forzatamente rinunciare ...... avevamo fatto una grande prestazione anche dopo la. E giocavamo contro la seconda in ... Bagnaiaanche in vetta alla classifica mondiale. Jerez. 'Sono molto felice, il progresso di questa ...

Juve, i convocati per il Bologna: torna Vlahovic, out Di Maria Corriere dello Sport

Tante le squadre che pensano di ingaggiare Nagelsmann come nuovo allenatore, anche in Serie A i top club ora provano ad ottenere la sua firma ...Intervenuto a pochi minuti da Bologna-Juventus, il CFO bianconero Francesco Calvo ha commentato così il momento dei bianconeri, confermando anche Massimiliano Allegri in panchina: ...