E tutta un'altradisegnerà questa sera a Bologna, per l'impegno del Dall'Ara in cui il tecnico ... tenuto a riposo a sorpresa da Allegri quattro giorni fa, sulla corsia di destra riecco, ......vedere la partita in diretta Il pronostico L'ultimo successo casalingo del Bologna contro la... JUVENTUS (3 - 5 - 2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro;, Fagioli, Locatelli, Rabiot, ...A destra, invece, i bianconeri si apprestano a salutare definitivamente, ma devono necessariamente pensare anche a qualcosa che abbia una maggiore prospettiva rispetto a De Sciglio (in ...

Juve-Cuadrado, storia finita. Ed è caccia all'erede Calciomercato.com

Il tecnico bianconero vuole una squadra diversa rispetto a quella vista in Coppa Italia e si appresta a cambiare oltre metà dell'undici titolare ...Ivan Fresneda, talentuoso terzino spagnolo del Valladolid è finito nel mirino del Milan per la prossima stagione. Il giocatore è stato a lungo corteggiato dalla Juventus come possibile erede di Cuadra ...