Juve | Calvo non ha dubbi | 'La conferma di Allegri è scontata'

La sola svalutazione della rosa costa molto di più e poi parliamoci chiaro, se ladovesse ... Le parole dinon hanno nessun riscontro nella realtà! Dire che la Juventus sta già programmando è ...... con la chiamata trae Marotta per provare a distendere i toni almeno con la dirigenza ... tornato prepotentemente in auge anche dopo l'aprile horror della, con quattro sconfitte tra Serie A ...Per questo motivo, secondo la Gazzetta dello Sport , poco dopo la gara è arrivata la chiamata distensiva di Francesco, CFO o meglio direttore tecnico della squadra, a Beppe Marotta per provare ...

Inter-Juve e quel 'Siete delle m...' di Allegri che non è piaciuto in società Calciomercato.com

Guglielmo Calvo, Chief Football Officier della Juventus, ha parlato prima di Bologna-Juventus: scontate le domande sul futuro di Allegri. E la risposta è stata la seguente: il tecnico toscano non si m ...Francesco Calvo, CFO della Juventus. è stato intervistato da Dazn. Le sue parole: La Juve può ritenersi soddisfatta alla fine della stagione con uno dei primi 4 posti e magari con ...