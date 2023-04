Juve | Allegri sempre più nervoso | ora anche la società nel mirino

Leggi su calcionews24

(Di domenica 30 aprile 2023), Massimilianopiù. Adesso il tecnico ce l’hacon labianconera: il motivo Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, uno dei motivi del nervosismo di, trapelatonell’ultima conferenza stampa, sarebbe riconducibile al fatto che il tecnico non si è sentito abbastanza tutelato dallantus dopo la notizia di una sua presunta lite nel tunnel di San Siro dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Questo, secondo il quotidiano, sarebbe il motivo principale per cui il tecnico, nella giornata di ieri, ha risposto con grande stizza alle domande dei giornalisti presenti in sala.