Juve a Bologna senza Di Maria | ma l' infortunio è un po' sospetto

Non ci sarà Angel Di Maria nella Juventus stasera a. Non ci sarà ufficialmente per un trauma contusivo alla caviglia, anche se l'infortunio è un po' sospetto.Ma in questa volata c'è anche chi respira aria di tensione interna ed è Massimiliano Allegri che a, come titola Tuttosport vivrà una gara di 'Pressione alta ' e con il caso Di Maria appena ...Oggi è il giorno della partita per la Juventus, che dopo la disfatta di Coppa Italia vuole rialzarsi al più presto contro il. Una trasferta assolutamente da non prendere sottogamba, anche perché gli ultimi risultati confermano le difficoltà di una squadra che ha perso troppe volte. Vanificando quanto di buono aveva ...

Probabili formazioni di Bologna-Juventus Sky Sport

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posh, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Dominguez, Schouten; Aebischer, Ferguson, Barrow; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta. L'articolo originale è stato pubblicato da ...LOCATELLI: Prestazione non del tutto sufficiente contro i nerazzurri, ma anche stasera in mezzo al campo toccherà ancora a lui. RABIOT: A quota 11 gol stagionali, Allegri non rinuncia mai al ...