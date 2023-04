Judo | russi e bielorussi ammessi ai Mondiali | l’Ucraina boicotta l’evento

(Di domenica 30 aprile 2023) La squadra nazionale didelboicotterà il campionato del mondo, che si terrà dal 7 al 13 maggio a Doha (Qatar). Lo ha riferito l’allenatore della squadra Vitaliy Dubrova, come riporta Ukrinform. La decisione della nazionale ucraina è stata presa dopo l’ammissione alla competizione degli atleti provenienti daa e Bieloa (con lo status di neutrali). Nell’ultimo giorno per la presentazione delle domande per il Campionato del mondo, la Federazione internazionale di(IJF) ha annunciato il ritorno dei rappresentanti di Mosca e Minsk alle competizioni. SportFace.

... ha annunciato che formerà un gruppo di lavoro per valutare la riammissione degli atletie ... Tra gli sport olimpici che hanno già applicato queste direttive ci sono tennis tavolo, scherma,e ...inesi estanno escogitando un modo per usare il regime delle sanzioni statunitensi come una manovra diper abbattere l'intero sistema del dollaro. Ma davvero siamo entrati nel periodo della storia ...... ha annunciato che formerà un gruppo di lavoro per valutare la riammissione degli atletie ... Tra gli sport olimpici che hanno già applicato queste direttive ci sono tennis tavolo, scherma,e ...

Guerra Ucraina Russia, news. Kiev prepara controffensiva, Zelensky: avanti senza F16 Sky Tg24

Per Mosca è importante avere un suo chatbot, anche se ChatGPT sa parlare più lingue non è la stessa cosa: serve un’IA addestrata a pensare ...