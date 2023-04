Iv | Danti | ' bene Renzi | serve alternativa riformista a Schlein e Meloni'

(Di domenica 30 aprile 2023) Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "Un'al sovranismo dellae all'estremismo delladeve esserci. Ci siamo impegnati a fare una lista unica alle Europee del 2024, aperta a Più Europa e alle forze civiche. Significa puntare al 10% per essere decisivi in Europa e credibili in Italia. Noi ci siamo. Ottimo Matteosu Repubblica. Oggi chi crede davvero nel riformismo deve saper guardare avanti, mettere da parte personalismi, perché l'c'è e si chiama Renew Europe. In Europa e in Italia". Così l'eurodeputato Iv, Nicola, su twitter.

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – "Un'alternativa riformista al sovranismo della Meloni e all'estremismo della Schlein deve esserci. Ci siamo impegnati a fare una lista unica alle Europee del 2024, aperta a ...