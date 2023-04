Ius Mercatorum | se ne discute il 3 alla Terrazza Prati Unimarconi

(Di domenica 30 aprile 2023) In occasione della presentazione del volume "International Business Law" di Lucio Ghia In occasione della presentazione del volume “International Business Law” di Lucio Ghia, il 3 maggio alle 15, si terrà un incontro dal titolo “Note a margine dello Ius” (diretta streaming al seguente link: https://usgm.link/ius). Tra i relatori Rainer Masera, preside della Facoltà di Economia dell’Università Guglielmo Marconi di Roma; Fabrizio Maimeri, titolare della cattedra di Diritto del mercato finanziario, Alessandro Gennaro, direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’, Antonio Caiafa, titolare della cattedra di Diritto delle Procedure Concorsuali presso l’Università L.U.M. Jean Monnet di Bari, ...

In occasione della presentazione del volume 'International Business Law' di Lucio Ghia In occasione della presentazione del volume 'International Business Law' di Lucio Ghia, il 3 maggio alle 15 alla ...In occasione della presentazione del volume 'International Business Law' di Lucio Ghia In occasione della presentazione del volume 'International Business Law' di Lucio Ghia, il 3 maggio alle 15 alla ...