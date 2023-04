Isola dei Famosi | spoiler bomba su Cristina Scuccia | lo farà in diretta | Social scatenati

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 30 aprile 2023) Una voce sta circolando sul web in queste ore e riguarderebbe proprio l’ex suora, ora naufraga in Honduras,. Non è di certo la sua prima esperienza in tv, ma è la sua prima esperienza senza velo:aveva conquistato tutto il pubblico di The Voice, grazie alla sua splendida voce. Solo qualche mese, ospite a Verissimo, ha voluto presentare la nuova, dopo aver detto addio al velo.deipotrebbe farlo innelle prossime puntate (Instagram) – Grantennistoscana.itLa sua partecipazione a L’deiha fatto molto clamore, alcuni si sono detti contrari, altri invece approverebbero questa sua scelta. Ma cosa ...