Isola dei Famosi | preoccupa la salute di una naufraga | “In quelle condizioni non doveva partire”

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 30 aprile 2023) All’dei2023 si sono registrati attimi di pura paura quando una delle naufraghe più attese e più in vista di questa edizione, Nathaly Caldonazzo, è stata colpita da un malore improvviso. La show-girl romana si trovava sulla playa ed è stata immediatamente soccorsa da un’equipe di medici sempre a disposizione dei naufraghi. Le immagini del malore sono state riportate sui social ufficiali della trasmissione, scatenando non poche polemiche, e infatti poco dopo sono spariti. Come mai?dei2023, il malore di Nathaly Caldonazzo Mentre si trovava sulle spiagge dell’Honduras intenta a cercare qualcosa da cucinare per la sera, Nathaly Caldonazzo ha avvertito un malore. Lasi è accasciata ed è stata immediatamente soccorsa prima dai colleghi, poi dal personale medico. Le ...