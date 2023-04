Isola dei Famosi | clamorosa ipotesi | un addio in studio dopo appena due puntate?

Leggi su direttanews

(Di domenica 30 aprile 2023) L’edizione dell’deiinizia già sopra le righe:inla prima puntata? Si sospetta un litigio L’deidi quest’anno promette buoni numeri di share. Rispetto all’anno scorso si è puntato su figure particolari che hanno storie da raccontare ai telespettatori. Un esempio è Cristina Scuccia, la suora di The Voice che adesso ha abbandonato la vita di chiesa per dedicarsi a se stessa e alla sua carriera da cantante. Ilary Blasi, caos all’dei– direttanews.comMolto accesa anche la prima puntata, il nuovo trio Ilary Blasi, Luxuria ed Enrico Papi ha creato già climi tesi in, tanto che neanche il tempo di far passare la prima settimana che le indiscrezioni del web ...