Isola dei Famosi 2023 | svelato il destino di Enrico Papi | l’incontro choc con i vertici

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 30 aprile 2023) Da quando è iniziata la nuova edizione dell’deinon si fa altro che parlare della lite trae Ilary Blasi. I due avrebbero avuto diversi attriti e la produzione sarebbe intervenuta per capire come procedere. Dopo diversi richiami, il neo opinionista sembrava prossimo ad abbandonare il reality già dalla prossima diretta. Tuttavia, un recente incontro con isarebbe servito a chiarire la faccenda. Non a caso, pare sia arrivata la decisione ufficiale.dei: l’esito delÈ stato un inizio devastante per, il quale ha pagato caro la sua incredibile esuberanza. I suoi modi di fare non sarebbero piaciuti a Ilary Blasi ed ecco che i litigi non ...