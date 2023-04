Isola dei famosi 2023 | slitta la terza puntata | ecco quando va in onda

(Di domenica 30 aprile 2023) Ladell’dei, prevista inizialmente per lunedì 1 maggio, andrà inun giorno diverso in occasione della festa dei lavoratori, il reality show condotto da Ilary Blasi, assieme ad altri programmi simbolo di Mediaset, infatti subirà unomento ma si tratta solamente di un cambio temporaneo dovuto alla festività, ma dalla prossima settimana il programma tornerà regolarmente inogni lunedì sera su Canale 5, con Vladimir Luxuria ed Enrico Papi al fianco della conduttrice.deiva inlaDopo una breve pausa, ...

... come l'Emilia Romagna e la città di Firenze, che già protestano lamentando la saturazione... E tra i migranti che hanno lasciato l'anche Ismail: è stato affidato ad una dottoressa del 118 di ...In tutto l'ex naufrago de L'Famosi ha fatto tre esterne. Una di questa con Camilla, ma il bacio non c'è stato perché lui ha preferito evitare. 'Lei ci ha provato più di una volta, ma nulla' ...Sebbene fosse stata istituita una largapedonale per evitare che la città venisse inghiottita ... Sentiamo i pareritifosi presenti. Guarda il video su CalcioNapoli24 . CalcioNapoli24.it è ...

La Sea Watch accusa: "30 respinti rimandati sulle coste libiche". Ma la Guardia Costiera respinge le accuse: "Nessun ordine di ripartire". Sull'isola siciliana oggi è approdato un solo barchino con 35 ...ISOLA DEL GIGLIO - “Un canale diretto di informazioni tra Regione Toscana e Comune di Isola del Giglio in vista del nuovo bando per il trasporto marittimo ...