Isobel infortuntata ad “Amici” | il gesto di Maria De Filippi il futuro nella Scuola

Leggi su dilei

(Di domenica 30 aprile 2023) Infortunio serio perKinnear adche,puntata del 29 aprile, ha dovuto lasciare il palco per sottoporsi a tutte le cure del caso. A soccorrerla immediatamente è stataDeche non ha aspettato tempo e si è precipitata da lei per capire cosa fosse successo. La disavventura della ballerina si aggiunge alle preoccupazioni insorte in seguito alle due presunte positività per Covid-19 riscontrate all’interno della squadra e che potrebbero far slittare la semifinale e la finale. Ma andiamo con ordine.Kinnear, infortunio al braccio durante il ballottaggio Si stava disputando la seconda manche che ha visto contrapporsi la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi a quella di Arisa e Raimondo Todaro, con Aaron e ...