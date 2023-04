Ischia | ruba bici elettrica in un appartamento e tenta la fuga in traghetto | arrestato

(Di domenica 30 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri dihannoun uomo che aveva appenato, armato, unae stavando di fuggire dall’isola in. L’autore del furto è un 55enne di Napoli, già noto alle forze dell’ordine che si era introdotto in unin pieno giorno per sottrarre la; addosso aveva una pistola semiautomatica, senza tappo rosso e modificata per sparare colpi calibro 7,65 e 380 millimetri con 7 i proiettili nel serbatoio ed anche un coltello a serramanico con lama di 10 centimetri. Dopo aver preso lacletta l’uomo ha raggiunto il porto died hato di imbarcarsi sulla prima nave per la terraferma in ...

ISCHIA. CARABINIERI: NAPOLETANO ARMATO RUBA E-BIKE ... TeleIschia

I carabinieri di Ischia hanno arrestato un uomo che aveva appena rubato, armato, una bici elettrica e stava tentando di fuggire dall'isola in traghetto. (ANSA) ...Si è introdotto in un appartamento in pieno giorno. Ha portato via una bici elettrica, ci è salito in sella e ha raggiunto il porto. Si è messo in fila per imbarcarsi sul primo traghetto utile ma non ...